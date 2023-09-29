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Бензин та дизель за місяць подорожчали ще на 4-5%: скільки коштує паливо на АЗС

Україна, П'ятниця 29 вересня 2023 14:32
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Бензин та дизель за місяць подорожчали ще на 4-5%: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на пальне зросли на АЗС ще на 4-5% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 29 вересня 2023 року порівняно з кінцем серпня піднялися приблизно на 4-5%. Зростання цін викликане підвищенням податків підвищенням нафтових цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 55,12 гривень за літр (+2,13 гривень за місяць), на дизельне паливо 55,09 гривень за літр (+2,47 гривень), на автогаз 25, 75 гривень за літр (+1,79 гривні).

Бензин та дизель за місяць подорожчали ще на 4-5%: скільки коштує паливо на АЗС

Ціни на АЗС 29 вересня

Бензин та дизель за місяць подорожчали ще на 4-5%: скільки коштує паливо на АЗС

Прогноз на осінь

Основним чинником, який впливатиме на ціну палива в Україні восени цього року, будуть світові ціни на нафту. Як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, бензин і дизель коштуватимуть 60 гривень за літр, якщо нафта буде дорожчою за 95 доларів за барель.

Сьогодні нафта коштує близько 96 доларів за барель. За останній місяць ціни зросли на 10 доларів.

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне паливо - на 8-10 гривень.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків. За серпень бензин та дизель подорожчали ще на 4-5 гривень.

За даними НБУ, повернення довоєнного рівня податків додасть приблизно 0,7 в.п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це надаватиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

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Ціни на бензин
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