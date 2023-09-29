Бензин и дизель за месяц подорожали еще на 4-5%: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 сентября 2023 года по сравнению с концом августа поднялись примерно на 4-5%. Рост цен вызван повышением налогов повышением цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 55,12 гривен за литр (+2,13 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,09 гривен за литр (+2,47 гривен), на автогаз 25,75 гривен за литр (+1,79 гривен).

Цены на АЗС 29 сентября

Прогноз на осень

Основным фактором, который будет влиять на цену топлива в Украине этой осенью, будут мировые цены на нефть. Как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, бензин и дизель будут стоить 60 гривен за литр, если нефть будет дороже 95 долларов за баррель.

Сегодня нефть стоит около 96 долларов за баррель. За последний месяц цены выросли на 10 долларов.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно было привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. За август бензин и дизель подорожали еще на 4-5 гривен.

По данным НБУ возврат довоенного уровня налогов добавит примерно 0,7 п. п. прямого вклада в инфляцию. Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных.