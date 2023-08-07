Бензин та дизель дорожчають: великі мережі АЗС підняли ціни ще на гривню

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 7 серпня 2023 року знову зросли. З початку серпня паливо в середньому подорожчало приблизно на 2 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Мережі ОККО, WOG та SOCAR підняли ціни на бензин та ДП на 1 гривню, мережа UPG - на 50 копійок.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,39 грн за літр (+0,41 грн), на дизельне пальне 49,69 грн за літр (+0,43 грн), на автогаз 23,59 грн за літр (+0,01 грн).

Ціни на АЗС 7 серпня

Прогноз на серпень

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків. Проте ціни додатково зросли на початку серпня.

Зазвичай мережі АЗС підвищують ціни приблизно до 1 гривні за літр за один раз, щоб не викликати відтоку покупців, які можуть на якийсь час відмовитися від цієї мережі.

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10–12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.

За даними НБУ, повернення довоєнного рівня податків додасть приблизно 0,7 в.п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це надаватиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.