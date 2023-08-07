Бензин и дизель дорожают: крупные сети АЗС подняли цены еще на гривну

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 августа 2023 года снова выросли. С начала августа топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Сети ОККО, WOG и SOCAR подняли цены на бензин и ДТ на 1 гривну, сеть UPG - на 50 копеек.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,39 гривен за литр (+0,41 гривен), на дизельное топливо 49,69 гривен за литр (+0,43 гривен), на автогаз 23,59 гривен за литр (+0,01 гривен).

Цены на АЗС 7 августа

Прогноз на август

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. Однако цены дополнительно выросли в начале августа.

Обычно сети АЗС повышают цены примерно до 1 гривны за литр за один раз, чтобы не вызвать оттока покупателей, которые могут на время отказаться от этой сети.

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

По данным НБУ возврат довоенного уровня налогов добавит примерно 0,7 п. п. прямого вклада в инфляцию. Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных.