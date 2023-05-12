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Бензин та дизель дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 15:43
Бензин та дизель дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 12 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,69 гривні за літр (-0,29 гривні), на дизельне пальне 44,50 гривні за літр (-0,40 гривні), на автогаз 21,82 гривні. за літр (0,00 грн).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин та дизель дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent впали до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.

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Ціни на бензин
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