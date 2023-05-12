ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 12 мая 2023 15:43
Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 12 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,69 гривен за литр (-0,29 гривен), на дизельное топливо 44,50 гривен за литр (-0,40 гривен), на автогаз 21,82 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Отметим, цены на нефть марки Brent упали до 75 долларов за баррель, что должно сделать импортное топливо в Украине еще дешевле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть