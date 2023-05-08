Нафта подорожчала до 75 доларів після обвалу минулого тижня

Ціни на нафту трохи зросли у понеділок, 8 травня. Трейдери зберігають обережність, незважаючи на відступ побоювання щодо рецесії в США, яка призвела до зниження цін протягом трьох тижнів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% - до 75,41 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,2% до 71,46 долара.

"Відскок нафти пішов за поверненням зростання акцій енергетичних компаній на Уолл-стріт минулої п'ятниці після того, як США опублікували сильні дані щодо зайнятості, які послабили побоювання з приводу економічної рецесії, що насувається, яка призвела до розпродажів на початку тижня", - сказала Тіна Тенг , аналітик CMC Markets

Побоювання, що банківська криза в США уповільнить економіку і знизить попит на паливо у найбільшій у світі країні-споживачі нафти, призвели до зниження еталонного показника Brent минулого тижня на 5,3%, тоді як WTI впала на 7,1%.

Однак хороший звіт про зайнятість у США за квітень, слабкіший долар та очікування скорочення поставок на наступному ОПЕК+ у червні допомогли індексам відновитися приблизно на 4% у п'ятницю.

"Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки трейдери енергоресурсів чекають, чи ОПЕК+ не просигналізує, що вони готові ще більше скоротити видобуток", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Аналітики Goldman Sachs заявили у замітці, що побоювання з приводу короткострокового попиту через стрес у банківській системі США та уповільнення промислового виробництва, а також збільшення світової пропозиції через обмежене дотримання скорочень ОПЕК+ було "перебільшено".

Інвестиційний банк зберіг прогноз ціни на нафту марки Brent на рівні 95 доларів за барель до грудня та 100 доларів до квітня. Аналітики ANZ Research заявили, що, на їхню думку, увага ринку тепер зміститься з економічних міркувань на скорочення постачання нафти.

Очікується, що в середу Сполучені Штати опублікують дані щодо інфляції за квітень, що може дати додаткову інформацію про рух процентних ставок на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США призупинить підвищення ставок.

Трейдери цього тижня також уважно стежитимуть за економічними показниками Китаю, включаючи показники торгівлі, інфляції, кредитування та грошової маси за квітень, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати відновлення економіки другого за величиною у світі споживача нафти.