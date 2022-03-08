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Бензин в США подорожал до исторического максимума после вторжения России в Украину

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в США выросли 8 марта до исторического рекорда. Ожидается, что цены продолжат расти по мере того, как Соединенные Штаты стремятся запретить импорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость розничного галлона бензина в начале вторника достигла 4,173 доллара. В некоторых частях страны цены превысили 5 долларов за галлон, что нанесло удар по потребителям в стране с самым большим потреблением бензина в мире.

Цены на бензин резко выросли в последние недели вместе с ценами на нефть после вторжения России в Украину.

Соединенные Штаты и их союзники ввели жесткие санкции против России, которая ежедневно экспортирует от 4 до 5 миллионов баррелей сырой нефти и от 2 до 3 миллионов баррелей нефтепродуктов, что делает ее крупнейшим экспортером нефти в мире.

Администрация Байдена в настоящее время рассматривает возможность полного запрета российского импорта, чего она и другие страны до сих пор не сделали, опасаясь резкого роста цен на энергоносители.

В 2021 году Соединенные Штаты импортировали нефть из России в среднем на уровне 670 тысяч баррелей в день. Большую часть этого объема составляла не сырая нефть, а полуфабрикаты и другие продукты.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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бензин