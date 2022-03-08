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Бензин у США подорожчав до історичного максимуму після вторгнення Росії в Україну

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в США виросли 8 березня до історичного рекорду. Очікується, що ціни продовжать зростати в міру того, як Сполучені Штати прагнуть заборонити імпорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними американської автомобільної асоціації, середня вартість роздрібного галону бензину на початку вівторка досягла 4,173 долара. У деяких частинах країни ціни перевищили 5 доларів за галон, що завдало удару по споживачам в країні з найбільшим споживанням бензину у світі.

Ціни на бензин різко зросли в останні тижні разом з цінами на нафту після вторгнення Росії в Україну.

Сполучені Штати та їхні союзники ввели жорсткі санкції проти Росії, яка щодня експортує від 4 до 5 мільйонів барелів сирої нафти і від 2 до 3 мільйонів барелів нафтопродуктів, що робить її найбільшим експортером нафти у світі.

Адміністрація Байдена зараз розглядає можливість повної заборони російського імпорту, чого вона та інші країни досі не зробили, побоюючись різкого зростання цін на енергоносії.

У 2021 році Сполучені Штати імпортували нафту з Росії в середньому на рівні 670 тисяч барелів на день. Більшу частину цього обсягу становила не сира нафта, а напівфабрикати та інші продукти.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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бензин