Бензин різко здешевшав, але не всюди: ціни на АЗС 27 березня

Що змінилося за добу на стелах АЗС

Станом на 27 березня на українських автозаправних станціях спостерігається стабільність цін у більшості великих мереж, проте в державній "Укрнафті" зафіксовано суттєве зниження вартості преміального бензину.

Бензин 95 (Energy): ціна впала на 3,00 грн (з 71,99 грн до 68,99 грн). Тепер вартість преміальної марки зрівнялася з ціною звичайного А-95 у цій мережі.

У мережах OKKO, WOG та SOCAR ціни на всі види пального (бензин, дизель та газ) залишилися на рівні попереднього дня, 26 березня.

Фото: ціни на пальне в Україні на популярних АЗС 27 березня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 березня

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Євро: 74,99 грн

ДП Pulls: 89,99 грн

ДП Євро: 86,99 грн

Газ: 46,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Євро: 74,99 грн

ДП Mustang: 89,99 грн

ДП Євро-5: 86,99 грн

Газ: 46,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн

Бензин А-95: 74,99 грн

ДП NANO Extro: 89,99 грн

ДП NANO: 86,99 грн

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":