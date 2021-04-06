Бензин продовжує дешевшати: ціни на українських АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз - без змін.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,73 гривень за літр (-0,05 гривень), на бензин А-95 - 28,59 гривень за літр (-0,08 гривень), на дизельне паливо - 28,26 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (-0,00 гривень).

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум про конкуренцію на ринку нафтопродуктів і задоволенні потреб споживачів на період карантину. Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися.