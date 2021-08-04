Бензин подорожал на АЗС после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и в Украине 4 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо подешевело, автогаз подорожал на 13 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,29 гривен за литр (+0,05 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,02 гривен за литр (+0,13 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, Кабинет министров с 15 мая вел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Минэкономики 3 августта обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.