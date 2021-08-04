Бензин подорожчав на АЗС після публікації нової максимальної ціни

Роздрібні ціни на бензин і в Україні 4 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизельне паливо подешевшало, автогаз подорожчав на 13 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,30 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,29 гривень за літр (+0,05 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,02 гривень за літр (+0,13 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня вів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
Мінекономіки 3 серпня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.