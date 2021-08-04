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АЗС могут поднять цены почти до 32 гривен: обнародована новая максимальная цена

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Украина, Среда 04 августа 2021 10:37
АЗС могут поднять цены почти до 32 гривен: обнародована новая максимальная цена Фото: бензин может подорожать 32 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 2 августа предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения максимальной цены сети АЗС поднимают свои розничные цены.

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АЗС цены на бензин
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