Бензин подешевшав, але не всюди: де змінилися ціни, огляд АЗС

Головне Стабільність на АЗС : Популярні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) зберегли ціни на рівні попереднього дня.

: Популярні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) зберегли ціни на рівні попереднього дня. Зміни в "Укрнафті": Зафіксовано зниження ціни на бензин марки 95 (Energy) - він подешевшав на 3 гривні.

Зафіксовано зниження ціни на бензин марки 95 (Energy) - він подешевшав на 3 гривні. Діапазон цін: Вартість стандартного А-95 коливається від 70,90 грн до 77,99 грн залежно від мережі.

Що змінилося за добу

Порівняно з 6 травня, більшість позицій залишилися без змін. Єдине коригування зафіксовано в мережі "Укрнафта" на Бензин 95 (Energy)- ціна впала з 73,90 грн до 70,90 грн за літр.

Що стосується дизельне пального, то ціни на ДП залишаються незмінними у всіх моніторингових мережах (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта").

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 7 травня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість автогазу тримається на колишніх позначках - від 47,90 грн до 49,98 грн за літр.

Деталізація цін на АЗС 7 травня

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Євро: 77,90 грн

ДП Pulls: 94,90 грн

ДП Євро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Євро: 77,90 грн

ДП Mustang: 94,90 грн

ДП Євро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн

Бензин А-95: 77,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"