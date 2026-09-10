Бензин підбирається до 90 грн на деяких АЗС: скільки коштує пальне 10 вересня

Великі мережі автозаправних станцій продовжують підіймати ціни на пальне. На деяких АЗС бензин і дизель знову додав в ціні.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 10 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
У мережі WOG всі види бензину та дизельного пального подорожчали рівно на 1,00 грн/л. Звичайний А-95 оператор вже реалізує по 87,90 грн/л.
Державна "Укрнафта" також підняла ціни на всі види бензину та дизелю на 1,00 грн/л. При цьому мережа традиційно залишається найвигіднішою серед названих гравців ринку.
На OKKO та SOCAR вартість усіх видів пального за добу залишилася повністю ідентичною до показників 9 вересня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"