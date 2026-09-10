Бензин подбирается до 90 грн на некоторых АЗС: сколько стоит топливо 10 сентября

Как изменились ценники за сутки

В сети WOG все виды бензина и дизельного горючего подорожали ровно на 1,00 грн/л. Обычный А-95 оператор уже реализует по 87,90 грн/л.

Государственная "Укрнафта" также подняла цены на виды бензина и дизеля на 1,00 грн/л. При этом сеть традиционно остается наиболее выгодной среди названных игроков рынка.

На OKKO и SOCAR стоимость всех видов топлива за сутки осталась полностью идентичной показателям 9 сентября.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 10 сентября, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 96,90 грн

Бензин Pulls 95: 89,90 грн

Бензин А-95 Евро: 86,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Евро: 87,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 96,90 грн

Бензин NANO 95: 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"