Бензин подбирается до 90 грн на некоторых АЗС: сколько стоит топливо 10 сентября

Большие сети автозаправочных станций продолжают поднимать цены на топливо. На некоторых АЗС бензин и дизель снова прибавили в цене.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 10 сентября - в материале РБК-Украина.
В сети WOG все виды бензина и дизельного горючего подорожали ровно на 1,00 грн/л. Обычный А-95 оператор уже реализует по 87,90 грн/л.
Государственная "Укрнафта" также подняла цены на виды бензина и дизеля на 1,00 грн/л. При этом сеть традиционно остается наиболее выгодной среди названных игроков рынка.
На OKKO и SOCAR стоимость всех видов топлива за сутки осталась полностью идентичной показателям 9 сентября.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"