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Бензин подбирается до 90 грн на некоторых АЗС: сколько стоит топливо 10 сентября

09:02 10.09.2026 Чт
2 мин
Дизель премиум-класса уже почти по 100 грн.
aimg Мария Кучерявец
Фото: бензин и дизель продолжают дорожать (Getty Images)

Большие сети автозаправочных станций продолжают поднимать цены на топливо. На некоторых АЗС бензин и дизель снова прибавили в цене.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 10 сентября - в материале РБК-Украина.

Как изменились ценники за сутки

В сети WOG все виды бензина и дизельного горючего подорожали ровно на 1,00 грн/л. Обычный А-95 оператор уже реализует по 87,90 грн/л.

Государственная "Укрнафта" также подняла цены на виды бензина и дизеля на 1,00 грн/л. При этом сеть традиционно остается наиболее выгодной среди названных игроков рынка.

На OKKO и SOCAR стоимость всех видов топлива за сутки осталась полностью идентичной показателям 9 сентября.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 10 сентября, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 96,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 89,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 86,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 97,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 87,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 97,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 96,90 грн
  • Бензин NANO 95: 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 84,90 грн
  • Бензин А-95: 81,90 грн
  • Бензин А-92: 79,90 грн
  • ДТ (Energy): 93,90 грн
  • ДТ: 91,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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