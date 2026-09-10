Бензин подбирается до 90 грн на некоторых АЗС: сколько стоит топливо 10 сентября
Большие сети автозаправочных станций продолжают поднимать цены на топливо. На некоторых АЗС бензин и дизель снова прибавили в цене.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 10 сентября - в материале РБК-Украина.
Как изменились ценники за сутки
В сети WOG все виды бензина и дизельного горючего подорожали ровно на 1,00 грн/л. Обычный А-95 оператор уже реализует по 87,90 грн/л.
Государственная "Укрнафта" также подняла цены на виды бензина и дизеля на 1,00 грн/л. При этом сеть традиционно остается наиболее выгодной среди названных игроков рынка.
На OKKO и SOCAR стоимость всех видов топлива за сутки осталась полностью идентичной показателям 9 сентября.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 10 сентября, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 96,90 грн
- Бензин Pulls 95: 89,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 86,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 97,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 96,90 грн
- Бензин NANO 95: 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- ДТ NANO Extro: 99,90 грн
- ДТ NANO: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 84,90 грн
- Бензин А-95: 81,90 грн
- Бензин А-92: 79,90 грн
- ДТ (Energy): 93,90 грн
- ДТ: 91,90 грн
- Газ: 42,90 грн