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Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - більш ніж на 35%

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 14:35
Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - більш ніж на 35% Фото: ціни на бензин зросли на 20%, на автогаз на 35% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року. Ціни на паливо значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, у серпні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,9% до 28,4 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.

Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - більш ніж на 35%

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

Зазначимо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. За даними на 3 вересня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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