Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - більш ніж на 35%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року. Ціни на паливо значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, у серпні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,9% до 28,4 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.