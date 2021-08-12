Бензин с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - на 25%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-июль 2021 года. Цены на топливо существенно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата .

По данным статистического ведомства, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельное топливо - на 18,0% до 28,4 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 25,3% до 15,9 гривен за литр.