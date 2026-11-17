Українські водії можуть розраховувати на подальше здешевлення бензину та дизельного пального. На тлі падіння світових цін на нафту та відновлення стабільних поставок гуртові ціни в Україні вже суттєво знизилися, а роздрібний ринок поступово реагує на ці зміни.

Про перспективи цін на пальне в коментарі РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн .

Чому дешевшає пальне в Україні

За словами Сергія Куюна, одна з головних причин здешевлення бензину та дизелю – охолодження світового нафтового ринку. Вартість нафти суттєво знизилася, а слідом за нею почали дешевшати й нафтопродукти. Нові партії пального за нижчими цінами вже надходять в Україну.

Водночас додатковим чинником стало відновлення постачань. У жовтні ринок зіткнувся з перебоями та дефіцитом пального, однак зараз ситуація змінилася: обсяги поставок суттєво зросли, а напруга через нестачу ресурсу зникла.

Таким чином, одночасно спрацювали два фактори – зниження цін на світових ринках і покращення ситуації з постачанням.

Наскільки ще можуть подешевшати бензин і дизель

Найпомітніші зміни зараз відбуваються на гуртовому ринку. Як пояснив Куюн, у жовтні на піку цін гуртова вартість дизельного пального сягала 105-106 гривень за літр. Нині середня ціна вже становить близько 90 гривень.

Схожа ситуація і з бензином. Якщо роздрібна вартість зараз становить у середньому 86-87 гривень за літр, то гуртові ціни опустилися приблизно до 73-74 гривень.

Це означає, що в міру надходження дешевших партій пального на АЗС роздрібні ціни також продовжать знижуватися.

''Я думаю, що в листопаді ми ще побачимо ціни менше 100 грн за літр на дизпальне по всіх мережах без виключення. А бензин, я думаю, що він впритул наблизиться до 80 грн за літр'', – прогнозує експерт.

Водночас говорити про швидке повернення до зростання цін наразі немає підстав. За словами Куюна, головне питання зараз не в тому, чи почне пальне знову дорожчати, а в тому, наскільки швидко знижуватиметься його вартість.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, українські мережі АЗС переглянули ціни на пальне. Найпомітніше подешевшав дизель: ''Укрнафта'' та UPG опустили вартість стандартних марок нижче психологічної позначки у 100 гривень за літр. WOG також знизила ціни на дизельне пальне на 1 гривню за літр. Водночас бензин залишився без змін, найнижчу ціну на стандартний А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Натомість скраплений газ у деяких мережах подорожчав (61,90 – 64,90 грн/л).