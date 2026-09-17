Бензин масово дорожчає. Скільки коштує пальне на АЗС 17 вересня

В Україні продовжується зростання цін на пальне у найбільших мережах АЗС. Станом на четвер, 17 вересня, вартість бензину та дизелю вкотре додала в ціні, тоді як автогаз утримує стабільні позиції переважно на рівні 42,90-45,50 грн/л.
Скільки коштує сьогодні пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Мережі OKKO та SOCAR підняли вартість популярних марок бензину (А-95 Євро та Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 грн та 94,90 грн відповідно).
Найвідчутніше здорожчання зафіксовано на заправках WOG, де бензин 95 (Mustang) та 95 Євро подорожчав одразу на 3 грн (до 95,90 грн та 92,90 грн).
У мережі "Укрнафта" основні марки бензину також додали по 1 грн (А-95 тепер коштує 84,90 грн).
Ситуація з дизелем та газом: Дизпальне демонструє стабільність у більшості преміальних мереж, проте на OKKO зафіксовано невелике зростання ДП Євро на 40 копійок (до 99,90 грн), а на "Укрнафті" всі позиції дизелю подорожчали на 1 грн.
Автогаз у переважній більшості мереж залишається без змін (42,90-45,50 грн/л), хоча SOCAR підняв ціну на 60 копійок.
Фото: ціни на АЗС 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"