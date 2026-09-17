Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября

В Украине продолжается рост цен на топливо в крупнейших сетях АЗС. По состоянию на четверг, 17 сентября, стоимость бензина и дизеля в очередной раз прибавила в цене, тогда как автогаз удерживает стабильные позиции преимущественно на уровне 42,90-45,50 грн/л.
Сколько стоит сегодня горючее на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость популярных марок бензина (А-95 Евро и Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 и 94,90 грн соответственно).
Самое ощутимое удорожание зафиксировано на заправках WOG, где бензин 95 (Mustang) и 95 Евро подорожал сразу на 3 грн (до 95,90 грн и 92,90 грн).
В сети "Укрнафта" основные марки бензина также прибавили по 1 грн (А-95 теперь стоит 84,90 грн).
Ситуация с дизелем и газом: Дизтопливо демонстрирует стабильность в большинстве премиальных сетей, однако, на OKKO зафиксирован небольшой рост ДТ Евро на 40 копеек (до 99,90 грн), а на "Укрнафте" все позиции дизеля подорожали на 1 грн.
Автогаз в большинстве сетей остается без изменений (42,90-45,50 грн/л), хотя SOCAR поднял цену на 60 копеек.
Фото: цены на АЗС 17 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"