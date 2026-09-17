RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября

07:30 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС 17 сентября продолжают расти (Getty Images)

В Украине продолжается рост цен на топливо в крупнейших сетях АЗС. По состоянию на четверг, 17 сентября, стоимость бензина и дизеля в очередной раз прибавила в цене, тогда как автогаз удерживает стабильные позиции преимущественно на уровне 42,90-45,50 грн/л.

Сколько стоит сегодня горючее на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось

Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость популярных марок бензина (А-95 Евро и Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 и 94,90 грн соответственно).

Самое ощутимое удорожание зафиксировано на заправках WOG, где бензин 95 (Mustang) и 95 Евро подорожал сразу на 3 грн (до 95,90 грн и 92,90 грн).

В сети "Укрнафта" основные марки бензина также прибавили по 1 грн (А-95 теперь стоит 84,90 грн).

Ситуация с дизелем и газом: Дизтопливо демонстрирует стабильность в большинстве премиальных сетей, однако, на OKKO зафиксирован небольшой рост ДТ Евро на 40 копеек (до 99,90 грн), а на "Укрнафте" все позиции дизеля подорожали на 1 грн.

Автогаз в большинстве сетей остается без изменений (42,90-45,50 грн/л), хотя SOCAR поднял цену на 60 копеек.

Фото: цены на АЗС 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 сентября, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 91,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн (+40 коп.)
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн (+3 грн)
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн (+3 грн)
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (+2 грн)
  • ДТ NANO Extro: 99,9 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн (+60 коп.)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 84,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 82,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 97,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 95,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 42,90 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензинАЗС