Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября

Что изменилось

Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость популярных марок бензина (А-95 Евро и Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 и 94,90 грн соответственно).

Самое ощутимое удорожание зафиксировано на заправках WOG, где бензин 95 (Mustang) и 95 Евро подорожал сразу на 3 грн (до 95,90 грн и 92,90 грн).

В сети "Укрнафта" основные марки бензина также прибавили по 1 грн (А-95 теперь стоит 84,90 грн).

Ситуация с дизелем и газом: Дизтопливо демонстрирует стабильность в большинстве премиальных сетей, однако, на OKKO зафиксирован небольшой рост ДТ Евро на 40 копеек (до 99,90 грн), а на "Укрнафте" все позиции дизеля подорожали на 1 грн.

Автогаз в большинстве сетей остается без изменений (42,90-45,50 грн/л), хотя SOCAR поднял цену на 60 копеек.

Фото: цены на АЗС 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 сентября, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 94,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Евро: 91,90 грн (+1 грн)

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн (+40 коп.)

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн (+3 грн)

Бензин 95 Евро: 92,90 грн (+3 грн)

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 91,90 грн (+2 грн)

ДТ NANO Extro: 99,9 грн

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн (+60 коп.)

"Укрнафта"