Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября
В Украине продолжается рост цен на топливо в крупнейших сетях АЗС. По состоянию на четверг, 17 сентября, стоимость бензина и дизеля в очередной раз прибавила в цене, тогда как автогаз удерживает стабильные позиции преимущественно на уровне 42,90-45,50 грн/л.
Сколько стоит сегодня горючее на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что изменилось
Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость популярных марок бензина (А-95 Евро и Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 и 94,90 грн соответственно).
Самое ощутимое удорожание зафиксировано на заправках WOG, где бензин 95 (Mustang) и 95 Евро подорожал сразу на 3 грн (до 95,90 грн и 92,90 грн).
В сети "Укрнафта" основные марки бензина также прибавили по 1 грн (А-95 теперь стоит 84,90 грн).
Ситуация с дизелем и газом: Дизтопливо демонстрирует стабильность в большинстве премиальных сетей, однако, на OKKO зафиксирован небольшой рост ДТ Евро на 40 копеек (до 99,90 грн), а на "Укрнафте" все позиции дизеля подорожали на 1 грн.
Автогаз в большинстве сетей остается без изменений (42,90-45,50 грн/л), хотя SOCAR поднял цену на 60 копеек.
Фото: цены на АЗС 17 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 17 сентября, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 94,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 91,90 грн (+1 грн)
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн (+40 коп.)
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн (+3 грн)
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн (+3 грн)
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,9 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 91,90 грн (+2 грн)
- ДТ NANO Extro: 99,9 грн
- ДТ NANO: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн (+60 коп.)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 84,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-92: 82,90 грн (+1 грн)
- ДТ (Energy): 97,90 грн (+1 грн)
- ДТ: 95,90 грн (+1 грн)
- Газ: 42,90 грн