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Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября

07:30 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября Фото: цены на АЗС 17 сентября продолжают расти (Getty Images)
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В Украине продолжается рост цен на топливо в крупнейших сетях АЗС. По состоянию на четверг, 17 сентября, стоимость бензина и дизеля в очередной раз прибавила в цене, тогда как автогаз удерживает стабильные позиции преимущественно на уровне 42,90-45,50 грн/л.

Сколько стоит сегодня горючее на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось

Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость популярных марок бензина (А-95 Евро и Pulls/NANO 95) на 1 грн (до 91,90 и 94,90 грн соответственно).

Самое ощутимое удорожание зафиксировано на заправках WOG, где бензин 95 (Mustang) и 95 Евро подорожал сразу на 3 грн (до 95,90 грн и 92,90 грн).

В сети "Укрнафта" основные марки бензина также прибавили по 1 грн (А-95 теперь стоит 84,90 грн).

Ситуация с дизелем и газом: Дизтопливо демонстрирует стабильность в большинстве премиальных сетей, однако, на OKKO зафиксирован небольшой рост ДТ Евро на 40 копеек (до 99,90 грн), а на "Укрнафте" все позиции дизеля подорожали на 1 грн.

Автогаз в большинстве сетей остается без изменений (42,90-45,50 грн/л), хотя SOCAR поднял цену на 60 копеек.

Бензин массово дорожает. Сколько стоит топливо на АЗС 17 сентября

Фото: цены на АЗС 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 сентября, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 91,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн (+40 коп.)
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн (+3 грн)
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн (+3 грн)
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (+2 грн)
  • ДТ NANO Extro: 99,9 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн (+60 коп.)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 84,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 82,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 97,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 95,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 42,90 грн
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