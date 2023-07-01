Бензин дорожчає? Актуальні ціни на АЗС

В Україні відсьогодні повернулися довоєнні податки на бензин, дизель та автогаз. Тому ціни на заправках дещо підскочили, але різкого здорожчання поки не відбулося.
РБК-Україна порівняло ціни на бензин, дизель та автогаз на українських АЗС.
Так, вчора на заправних станціях вартість одного літру бензину коливалася у межах від 42 до 50 гривень. Дизельне пальне коштувало за літр 41-49 гривень залежно від станції, а авто газ - від 21 до 23 гривень.
Фото: ціни на українських АЗС 30 червня (РБК-Україна)
Сьогодні ціни на АЗС дещо змінилися. У соцмережах повідомляли, що через повернення довоєнних податків вчора на деяких заправках спостерігався ажіотаж.
У середньому ціни на бензин та дизель сьогодні піднялися на 1-4 гривні залежно від АЗС, а на автогаз подорожчав на гривню-півтори.
Ціни на популярних мережах АЗС 1 липня:
Фото: ціни на українських АЗС 1 липня (РБК-Україна)
Нагадаємо, в Україні повернулися довоєнні податки на пальне. Сьогодні почали діяти нові акцизи та ПДВ за ставкою 20%.
Раніше РБК-Україна розповідало, як можуть подорожчати бензин, дизель та автогаз.
Детальніше про причини подорожчання читайте у матеріалі "Фінальні "знижки" на АЗС. В Україні піднімуть ціни на бензин, щоб допомогти держбюджету".
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