Бензин дорожчає? Актуальні ціни на АЗС

Так, вчора на заправних станціях вартість одного літру бензину коливалася у межах від 42 до 50 гривень. Дизельне пальне коштувало за літр 41-49 гривень залежно від станції, а авто газ - від 21 до 23 гривень.

Фото: ціни на українських АЗС 30 червня (РБК-Україна)

Сьогодні ціни на АЗС дещо змінилися. У соцмережах повідомляли, що через повернення довоєнних податків вчора на деяких заправках спостерігався ажіотаж.

У середньому ціни на бензин та дизель сьогодні піднялися на 1-4 гривні залежно від АЗС, а на автогаз подорожчав на гривню-півтори.

Ціни на популярних мережах АЗС 1 липня:

KLO: бензин - від 44 до 50 гривень, дизель - 48 гривень, газ - 23 гривні;

UPG: бензин - від 46 до 54 гривень, дизель - 44 гривні, газ - 23 гривні;

WOG: бензин - від 46 до 50 гривень, дизель - 45 гривень, газ - 23,3 гривні;

БРСМ: бензин - близько 43 гривень, дизель - 44 гривні, газ - 21,8 гривні.

Фото: ціни на українських АЗС 1 липня (РБК-Україна)

Чому подорожчає пальне?

Нагадаємо, в Україні повернулися довоєнні податки на пальне. Сьогодні почали діяти нові акцизи та ПДВ за ставкою 20%.

Раніше РБК-Україна розповідало, як можуть подорожчати бензин, дизель та автогаз.

Детальніше про причини подорожчання читайте у матеріалі "Фінальні "знижки" на АЗС. В Україні піднімуть ціни на бензин, щоб допомогти держбюджету".

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