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Бензин дорожает? Актуальные цены на АЗС

Фото: в Украине с 1 июля подорожало топливо (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с сегодняшнего дня вернулись довоенные налоги на бензин, дизель и автогаз. Поэтому цены на заправках несколько подскочили, но резкого удорожание пока не произошло.

РБК-Украина сравнило цены на бензин, дизель и автогаз на украинских АЗС.

Так, вчера на заправочных станциях стоимость одного литра бензина колебалась от 42 до 50 гривен. Дизельное топливо стоило за литр 41-49 гривен в зависимости от станции, а автогаз - от 21 до 23 гривен.

Фото: цены на украинских АЗС 30 июня (РБК-Украина)

Сегодня цены на АЗС несколько изменились. В соцсетях сообщали, что из-за возвращения довоенных налогов вчера на некоторых заправках наблюдался ажиотаж.

В среднем цены на бензин и дизель сегодня поднялись на 1-4 гривны в зависимости от АЗС, а автогаз подорожал на гривну-полторы.

Цены на популярных сетях АЗС 1 июля:

  • KLO: бензин - от 44 до 50 гривен, дизель - 48 гривен, газ - 23 гривны;
  • UPG: бензин - от 46 до 54 гривен, дизель - 44 гривны, газ - 23 гривны;
  • WOG: бензин - от 46 до 50 гривен, дизель - 45 гривен, газ - 23,3 гривны;
  • БРСМ: бензин - около 43 гривен, дизель - 44 гривны, газ - 21,8 гривны.

Фото: цены на украинских АЗС 1 июля (РБК-Украина)

Почему подорожает топливо?

Напомним, в Украине вернулись довоенные налоги на топливо. Сегодня начали действовать новые акцизы и НДС по ставке 20%.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как могут подорожать бензин, дизель и автогаз.

Детальнее о причинах подорожания читайте в материале "Финальные "скидки" на АЗС. В Украине поднимут цены на бензин, чтобы помочь госбюджету".

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