Бензин дорожает? Актуальные цены на АЗС

В Украине с сегодняшнего дня вернулись довоенные налоги на бензин, дизель и автогаз. Поэтому цены на заправках несколько подскочили, но резкого удорожание пока не произошло.
РБК-Украина сравнило цены на бензин, дизель и автогаз на украинских АЗС.
Так, вчера на заправочных станциях стоимость одного литра бензина колебалась от 42 до 50 гривен. Дизельное топливо стоило за литр 41-49 гривен в зависимости от станции, а автогаз - от 21 до 23 гривен.
Фото: цены на украинских АЗС 30 июня (РБК-Украина)
Сегодня цены на АЗС несколько изменились. В соцсетях сообщали, что из-за возвращения довоенных налогов вчера на некоторых заправках наблюдался ажиотаж.
В среднем цены на бензин и дизель сегодня поднялись на 1-4 гривны в зависимости от АЗС, а автогаз подорожал на гривну-полторы.
Цены на популярных сетях АЗС 1 июля:
Фото: цены на украинских АЗС 1 июля (РБК-Украина)
Напомним, в Украине вернулись довоенные налоги на топливо. Сегодня начали действовать новые акцизы и НДС по ставке 20%.
Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как могут подорожать бензин, дизель и автогаз.
Детальнее о причинах подорожания читайте в материале "Финальные "скидки" на АЗС. В Украине поднимут цены на бензин, чтобы помочь госбюджету".
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