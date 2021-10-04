Бензин и дизтопливо дорожают после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,11 гривен за литр (+0,04 гривен), на бензин А-95 - 29,97 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,62 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 17,85 гривен за литр (+0,03 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: