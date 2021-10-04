ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бензин і дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 13:47
Бензин і дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни Фото: бензин, ДП і автогаз дорожчають на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин і дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,11 гривень за літр (+0,04 гривень), на бензин А-95 - 29,97 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,62 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 17,85 гривень за літр (+0,03 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 жовтня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів