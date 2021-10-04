Бензин і дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,11 гривень за літр (+0,04 гривень), на бензин А-95 - 29,97 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,62 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 17,85 гривень за літр (+0,03 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 жовтня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.