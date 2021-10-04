Бензин і дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,11 гривень за літр (+0,04 гривень), на бензин А-95 - 29,97 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,62 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 17,85 гривень за літр (+0,03 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: