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Бензин и дизтопливо дорожают после публикации новой максимальной цены

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Украина, Вторник 07 сентября 2021 13:35
Бензин и дизтопливо дорожают после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин выросли на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин и дизтопливо дорожают после публикации новой максимальной цены

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,91 гривен за литр +0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,87 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 28,13 гривен за литр (+0,04 гривен), на автогаз - 17,49 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и дизтопливо дорожают после публикации новой максимальной цены

Напомним, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

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Цены на бензин
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