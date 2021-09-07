ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бензин та дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 вересня 2021 13:35
Бензин та дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни Фото: ціни на бензин зросли на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 7 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин та дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,91 гривень за літр +0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,87 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 28,13 гривень за літр (+0,04 гривень), на автогаз - 17,49 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин та дизпаливо дорожчають після публікації нової максимальної ціни

Нагадаємо, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені