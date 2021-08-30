Бензин и дизельное топливо дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,86 гривен за литр (-0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,69 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 27,92 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр.

Ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 25 августа. Расчетные цены для бензина снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр.