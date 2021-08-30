Бензин і дизельне паливо дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,86 гривень за літр (-0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,69 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 27,92 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (0,00 гривень).

Нагадаємо, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 гривень за літр, дизельного палива - 28,11 гривень за літр.

Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 25 серпня. Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,67 гривень до 25,53 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,64 гривень до 21,11 гривень за літр.