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Бензин, дизель і автогаз подорожчали в січні: як змінилися ціни на АЗС

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 14:09
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Бензин, дизель і автогаз подорожчали в січні: як змінилися ціни на АЗС Фото: Ціни на бензин зросли в січні 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли в січні 2025 року. Автогаз подорожчав на АЗС більш значно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 січня 2025 року на бензин А-95 становлять 56,96 гривні за літр (+1,41 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,32 гривні за літр (+2,57 гривні), на автогаз 37,17 гривні за літр (+1,77 гривні).
Бензин, дизель і автогаз подорожчали в січні: як змінилися ціни на АЗС

Ціни на АЗС 2 січня
Бензин, дизель і автогаз подорожчали в січні: як змінилися ціни на АЗС

Причини зміни цін

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2024 року підвищили акцизи на пальне. Це було першим етапом підвищення податків.

За даними НБУ, вересневе підвищення акцизних податків на пальне позначилося насамперед на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема через ембарго на ввезення сировини з РФ з 20 грудня.

З 1 січня 2025 року акцизи знову зросли. Це призвело до підвищення цін на АЗС.

"У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне прискоряться до понад 13% у поточному році", - прогнозують у НБУ.

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг палива. За січень 2025 року ціни на нафту Brent зросли з 74 до 76,5 доларів, проте впродовж місяця були вищими за 80 доларів.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,55 гривні за літр (+4,07 гривні за рік), на дизельне паливо 52,75 гривні за літр (1,25 гривні), на автогаз 35,41 гривні за літр (5,58 гривні).

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Ціни на бензин
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