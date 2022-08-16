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Бензин, дизель и автогаз: динамика цен за месяц

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Украина, Вторник 16 августа 2022 09:44
Бензин, дизель и автогаз: динамика цен за месяц Фото: Бензин и дизель в июле подешевели на 2%, автогаз на 19% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики зафиксировала снижение цен на топливо в июле 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, в июле по сравнению с июнем 2022 года бензин А-92 подешевел на 2,6% до 49,1 гривен за литр, бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривен за литр, дизельное топливо - на 2,0% до 55,4 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 18,9% до 33,5 гривен за литр.

Бензин, дизель и автогаз: динамика цен за месяц

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало частичный возврат ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До войны ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно. Кабинет министров уже подал соответствующий законопроект в Раду.

По расчетам Мининфраструктуры, возврат акциза на топливо не повлияет на цену дизеля на АЗС. В то же время бензин может подорожать в случае, если Рада поддержит законопроект Кабмина.

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