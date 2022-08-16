Бензин, дизель и автогаз: динамика цен за месяц

Государственная служба статистики зафиксировала снижение цен на топливо в июле 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата .

По данным статистического ведомства, в июле по сравнению с июнем 2022 года бензин А-92 подешевел на 2,6% до 49,1 гривен за литр, бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривен за литр, дизельное топливо - на 2,0% до 55,4 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 18,9% до 33,5 гривен за литр.