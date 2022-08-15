Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 15 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,87 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 53,44 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 26,68 гривен за литр (-0,31 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдался небольшой избыток предложения бензина и автогаза.