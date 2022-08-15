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Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 14:42
Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин, дизель и автогаз снижаются на АЗС (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 15 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,87 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 53,44 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 26,68 гривен за литр (-0,31 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

Как сообщало РБК-Украина, дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдался небольшой избыток предложения бензина и автогаза.

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Цены на бензин
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