Бензин, дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 15 серпня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,87 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 53,44 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 26,68 гривень за літр (-0,31 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.

Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку України спостерігався невеликий надлишок пропозиції бензину і автогазу.