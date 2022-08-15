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Бензин, дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 14:42
Бензин, дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин, дизель і автогаз знижуються на АЗС (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 15 серпня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,87 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 53,44 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 26,68 гривень за літр (-0,31 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин, дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.

Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку України спостерігався невеликий надлишок пропозиції бензину і автогазу.

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Ціни на бензин
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