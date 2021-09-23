Бензин дешевеет, дизтопливо дорожает после публикации новых предельных цен

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,22 гривен за литр (-0,10 гривен), на бензин А-95 - 30,10 гривен за литр (-0,09 гривен), на дизельное топливо - 28,51 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 17,71 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 сентября. Расчетные цены для бензина снижены на 44 копеек с 26,61 гривен до 26,17 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 17копеек с 22,32 гривен до 22,59 гривен за литр.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.