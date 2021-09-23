Бензин дешевшає, дизпаливо дорожчає після публікації нових граничних цін

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз і дизельне подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,22 гривень за літр (-0,10 гривень), на бензин А-95 - 30,10 гривень за літр (-0,09 гривень), на дизельне паливо - 28,51 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 17,71 гривень за літр (+0,01 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. Розрахункові ціни для бензину знижено на 44 копійок з 26,61 гривень до 26,17 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 17 копійок з 22,32 гривень до 22,59 гривень за літр.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.