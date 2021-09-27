Бензин дешевеет на АЗС, автогаз подорожал

Розничные цены на бензин в Украине 27 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,13 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,99 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,51 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 17,79 гривен за литр (+0,02 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: