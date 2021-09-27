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Бензин дешевеет на АЗС, автогаз подорожал

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 13:38
Бензин дешевеет на АЗС, автогаз подорожал Фото: цены на бензин снизились, автогаз дизельное топливо дорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 27 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,13 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,99 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,51 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 17,79 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин дешевеет на АЗС, автогаз подорожал

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.

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