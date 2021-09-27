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Бензин дешевшає на АЗС, автогаз подорожчав

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 13:38
Бензин дешевшає на АЗС, автогаз подорожчав Фото: ціни на бензин знизилися, автогаз дизельне паливо дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 27 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,13 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,99 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,51 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 17,79 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин дешевшає на АЗС, автогаз подорожчав

Нагадаємо, з травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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