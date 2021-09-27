Бензин дешевшає на АЗС, автогаз подорожчав

Роздрібні ціни на бензин в Україні 27 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,13 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,99 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,51 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 17,79 гривень за літр (+0,02 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: