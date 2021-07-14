Бензин на АЗС подорожал после публикации новых максимальных цен

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,21 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,40 гривен за литр (0,00 гривен).

Отметим, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо.