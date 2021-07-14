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Бензин на АЗС подорожчав після публікації нових максимальних цін

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 14 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,21 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,19 гривень за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 28,43 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,40 гривень за літр (0,00 гривень).

Зазначимо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо.

Мінекономіки 13 липня оприлюднило нові максимальні ціни. Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,87 гривень за літр, для дизельного палива з 22,55 гривень до 22,60 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,87 гривень за літр, дизельного палива - 29,60 гривень за літр.

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