Бензин на АЗС подорожчав після публікації нових максимальних цін

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 14 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,21 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,19 гривень за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 28,43 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,40 гривень за літр (0,00 гривень).

Зазначимо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо.