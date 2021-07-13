ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена

Новина українською →
Украина, Вторник 13 июля 2021 16:00
АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена Фото: цены на бензин вырастут на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 12 июля предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,87 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,55 гривен до 22,60 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 гривен за литр, дизельного топлива - 29,60 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС резко поднимают свои розничные цены.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензин цены на бензин
NEWS
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента