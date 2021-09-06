Бензин на АЗС подорожал после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,88 гривен за литр +0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,93 гривен за литр (+0,15 гривен), на дизельное топливо - 28,10 гривен за литр (+0,19 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: