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Бензин на АЗС подорожал после публикации новой максимальной цены

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 13:39
Бензин на АЗС подорожал после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин резко выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,88 гривен за литр +0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,93 гривен за литр (+0,15 гривен), на дизельное топливо - 28,10 гривен за литр (+0,19 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин на АЗС подорожал после публикации новой максимальной цены

Напомним, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

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Цены на бензин
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