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Бензин на АЗС подорожчав після публікації нової максимальної ціни

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 13:39
Бензин на АЗС подорожчав після публікації нової максимальної ціни Фото: ціни на бензин різко зросли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,88 гривень за літр +0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,93 гривень за літр (+0,15 гривень), на дизельне паливо - 28,10 гривень за літр (+0,19 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин на АЗС подорожчав після публікації нової максимальної ціни

Нагадаємо, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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