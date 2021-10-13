Бензин на АЗС с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - почти на 40%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-сентябрь 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,4% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2гривен за литр, дизельное топливо - на 17,5% до 28,3 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 38,7% до 17,6 гривен за литр.