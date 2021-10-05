Бензин и автогаз дорожают: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,23 гривен за литр (+0,06 гривен), на бензин А-95 - 30,07 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо - 28,78 гривен за литр (+0,08 гривен), на автогаз - 17,86 гривен за литр (+0,02 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: