Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 жовтня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,23 гривень за літр (+0,06 гривень), на бензин А-95 - 30,07 гривень за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 28,78 гривень за літр (+0,08 гривень), на автогаз - 17,86 гривень за літр (+0,02 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: