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Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 13:49
Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: бензин, ДП і автогаз дорожчають на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 жовтня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,23 гривень за літр (+0,06 гривень), на бензин А-95 - 30,07 гривень за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 28,78 гривень за літр (+0,08 гривень), на автогаз - 17,86 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, з 15 травня в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки 4 жовтня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 жовтня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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