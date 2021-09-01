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Бензин и автогаз дешевеют: цены на АЗС

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Украина, Среда 01 сентября 2021 13:54
Бензин и автогаз дешевеют: цены на АЗС Фото: цены на бензин и дизельное топливо снизились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо Украине 1 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин и автогаз дешевеют: цены на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,85 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,68 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,90 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,47 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и автогаз дешевеют: цены на АЗС

Напомним, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр.

Ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 25 августа. Расчетные цены для бензина снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр.

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Цены на бензин
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